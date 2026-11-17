Mario Stroeykens heeft zich opnieuw op het voorplan geknokt bij RSC Anderlecht. Al was er een héél specifieke bewustwording nodig bij de middenvelder om de knop om te draaien.

Antoine Sibierski en Vitor Bruno hadden Mario Stroeykens afgeschreven voor de dienst. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht was één van de spelers waarmee de sportief directeur vruchteloos bleef leuren afgelopen zomer.

Uiteindelijk was er slechts één club die concrete interesse had in Stroeykens. De 22-jarige middenvelder had echter geen zin in een tijdelijk - de Bulgaren wilden Stroeykens huren - avontuur bij PFK Ludogorets.

Interesse van één enkele club deed Mario Stroeykens nadenken

De interesse van de Bulgaarse topclub deed Stroeykens wél nadenken. En het zorgde ervoor dat het jeugdproduct van paars-wit de spreekwoordelijke knop heeft omgedraaid.

Het Nieuwsblad weet dat Stroeykens tijdens de voorbereiding en tijdens de eerste weken van het seizoen geen motivatie toonde op training. Dacht de middenvelder dat er een leuke club zich zou melden?

Voor Mario Stroeykens is er slechts één weg richting een (droom)transfer

Stroeykens kwam tot het besef dat die droomtransfer niét zou komen én dat hij zich bij Anderlecht in de kijker zou moeten spelen van de Europese subtoppers.





Bruno heeft Stroeykens alvast overtuigd. Al lijkt het géén sinecure voor de middenvelder om in januari een transfer naar een Europese (top)competitie te versieren.