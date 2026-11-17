De groepsfase van de Nations League zit erop. Dinsdagavond stonden nog acht wedstrijden op het programma. Portugal stelde zijn plaats in de kwartfinales veilig, terwijl Denemarken en Noorwegen voor spektakel zorgden. Ook voor de Rode Duivels werd de situatie duidelijker.

Portugal ontsnapte op bezoek bij Wales niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Carlos Forbs bezorgde de Portugezen met zijn eerste doelpunten in een interland in de slotfase de overwinning én groepswinst.

Ook Noorwegen ging in de slotfase met 2-3 winnen bij Denemarken. De Denen gaven een dubbele voorsprong uit handen. De Noren gingen in de laatste minuten op én over Denemarken. Noorwegen - met voormalig Club Brugge-speler Antonio Nusa in de selectie - toonde daarmee opnieuw zijn veerkracht.

Rode Duivels kijken uit naar loting van de kwartfinales

Portugal eindigde als groepswinnaar en behoort daardoor tot de mogelijke tegenstanders van België in de kwartfinales van de Nations League. Ook Engeland en Duitsland komen in aanmerking om de degens te kruisen met de Rode Duivels.

De Rode Duivels eindigden zelf als tweede in hun groep achter Frankrijk. Komende vrijdag kennen we onze tegenstander voor de dubbele confrontatie in maart 2027. De inzet is héél duidelijk: dromen van eindswinst in de Nations League én een quasi perfecte start van het parcours voor Mark van Bommel.





Nations League A

17/11/2026 20:45 Wales - Portugal 2-3 17/11/2026 20:45 Denemarken - Noorwegen 2-3

Nations League B

17/11/2026 20:45 Ierland - Kosovo 3-0 17/11/2026 20:45 Hongarije - Noord-Ierland 1-1 17/11/2026 20:45 Oekraïne - Georgië 1-0 17/11/2026 20:45 Bosnië-Herzegovina - Roemenië 2-1 17/11/2026 20:45 Polen - Zweden 1-1 17/11/2026 20:45 Israël - Oostenrijk 1-1

Nations League C

Nations League D