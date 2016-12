Wim De Decker geeft hÃ©Ã©l krachtig signaal aan vertrekkers: al deze jongens mogen niet mee op stage met Antwerp

Wim De Decker geeft héél krachtig signaal aan vertrekkers: al deze jongens mogen niet mee op stage met Antwerp

door Redactie



Royal Antwerp FC vertrok dinsdag op een ministage naar Spanje om het tweede seizoensdeel voor te bereiden. Opvallend was wel dat T1 Wim De Decker voor het oefenkamp slechts 23 spelers selecteerde.

En dus zijn er enkele opvallende afwezigen in San Pedro del Pinatar: Remacle, Kasri, Malsa, Verstraeten, N'Diaye en mogelijk ook Kudimbana. Voor die laatste twee breekt immers de Afrika Cup aan. Fabien Camus ontbreekt om familiale redenen en sluit eventueel later nog aan.

"Voor de andere thuisblijvers is dit een signaal dat ze mogen uitkijken naar een andere club", stelt De Decker in Het Laatste Nieuws. "Of ik aandring op versterking? We hebben met het bestuur enkele pistes voor wintertransfers bekeken en dat kan redelijk snel afgehandeld zijn."

De Great Old haalde maandag al Faris Haroun naar de Bosuil. (Lees HIER meer)