Servische targetman naar AA Gent: 'Contract tot medio 2019'

door Redactie



De 27-jarige Serviër Darko Bjedov komt de aanvalslinie van AA Gent versterken. De struise spits tekent bij de Buffalo's een contract tot medio 2019 en moet mee het (tijdelijke) vertrek van Kalifa Coulibaly opvangen.

AA Gent heeft een nieuwe spits: Darko Bjedov. De Serviër komt over van Javor, een club in zijn thuisland. Het Nieuwsblad weet dat Bjedov een contract voor 2,5 jaar zal tekenen bij de Buffalo’s. Bjedov maakte - dat schreven we al - vorig jaar 18 goals in 33 competitiewedstrijden bij de Montenegrijnse eersteklasser Zeta. Dit seizoen zit hij aan tien doelpunten in twintig matchen bij de Servische eersteklasser Javor Ivanjica.

Bjedov is een targetspits, hij weegt 84 kilogram voor 1m90 en lijkt van hetzelfde type als Laurent Depoitre. Door de tijdelijke afwezigheid van Kalifa Coulibaly, die op de Africa Cup voor Mali uitkomt, is Jérémy Perbet voorlopig de enige concurrent van Bjedov. Op de Zweedse floptransfer Emir Kujovic wordt immers niet meer gerekend.