"Mboyo is al van jongs af aan fan van Cercle"

door Redactie



Cercle Brugge haalde met Ilombé Mboyo een grote vis binnen. De man kostte een paar jaar geleden Genk nog vier miljoen. Nu moet hij in 1B zijn carrière proberen herlanceren. Maar blijkbaar doet hij dat wel "bij de club waar hij altijd al fan van was".

Dat beweren ze toch op de Twitter-account van Cercle Brugge. "Zo heeft Mboyo, die al van jongs af aan een grote Cercle-fan was, eindelijk zijn droomtransfer te pakken!", klinkt het daar. Een ironische tweet of is Mboyo echt wel fan van Cercle Brugge? We betwijfelen het, want de 29-jarige aanvaller is afkomstig uit het Brusselse en daar vind je niet echt veel fans van Cercle.

Mboyo wil met Cercle de play-offs met de eersteklassers spelen, al wordt dat geen makkelijke zaak. Hij heeft ook nog matchritme nodig en heeft maar een beperkte tijd om die op te doen.