Kara reageert met forse taal: "Ik ben een prof en heb altijd mijn contract gerespecteerd"

Kara Mbodji was de laatste dagen het hoofdnieuws in alle media. De Senegalese verdediger heeft op Twitter nu een mededeling gedaan om zijn imago op te poetsen. Daarbij wil hij de puntjes op de 'i' zetten.

Kara reageerde op alle berichten van de laatste dagen. "Voor je me veroordeelt of beledigt: even aandacht. Jullie hebben niet alle informatie en in tegenstelling tot wat gezegd wordt, heb ik geen breuk veroorzaakt. Ik ben een prof en tot op heden heb ik bij elke club waar ik speelde mijn contract gerespecteerd."

"Men stelt me voor als de slechterik, verschillende mensen profiteren daarvan om me te beledigen of racistische berichten te sturen. Ik ga er elke match voor de volle 300% voor bij Anderlecht, ik hou van de club en de supporters. Geloof niet alles wat in de pers verschijnt.”