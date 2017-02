Vanderhaeghe staat binnenkort voor verschrikkelijke keuze: "Zal het week per week bekijken"

door Redactie



William Dutoit wist waar hij aan begon toen hij bij KV Oostende tekende. Er wacht hem de concurrentie met Silvio Proto. Maar voor Yves Vanderhaeghe wordt het nog moeilijker, gezien de prestaties van Dutoit.

Dutoit keepte tegen Genk een wereldmatch en was er voor een groot deel verantwoordelijk voor dat Oostende de bekerfinale mag spelen. Maar Silvio Proto is ook op het trainingsveld verschenen en dus moet Vanderhaeghe straks keuzes gaan maken.

"William speelde fantastisch", zei Vanderhaeghe gisteren. "Ja, Proto is bijna terug, maar na zolang out moet hij nog wat stappen zetten. Het is te vroeg om te beslissen wie de bekerfinale zal spelen. We bekijken de situatie week per week, want Proto heeft nog een hele weg te gaan."