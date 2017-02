De fauw scheurt ligament tussen sleutelbeen en schouderblad en moet onder het mes

door Koen Frans

Zulte Waregem zal sterkhouder Davy De fauw allicht een tijdje moeten missen

Foto: © photonews

Davy De fauw is waarschijnlijk enkele maanden out. De routinier van Zulte Waregem blesseerde zich zondag in het duel tegen AA Gent aan de schouder en wordt vandaag geopereerd.