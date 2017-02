Interview met de man die Hugo Broos naar Kameroen leidde: "Hij verwachtte niets meer van zijn carriÃ¨re"

Interview met de man die Hugo Broos naar Kameroen leidde: "Hij verwachtte niets meer van zijn carrière"

Eric Matoukou, ex-speler van Genk en Lierse, maakt geen deel meer uit van de Kameroense nationale ploeg. Maar toch heeft hij een groot aandeel in de winst. Het was immers hij die Hugo Broos voorstelde bij de voetbalbond van zijn land.

Eric Matoukou en Hugo Broos kennen elkaar goed. De twee zaten samen bij Genk en Broos maakte van de robuuste verdediger één van zijn steunpilaren. "Dit is voor mij ook een grote zege en een enorme voldoening", geeft hij toe bij Voetbalkrant.com. "Hugo heeft me helpen groot worden in de wereld van het voetbal. Hij heeft me ook de ogen geopend."

De nu 33-jarige Matoukou speelt nu bij Sprimont. Maar toen Kameroen een bondscoach zocht, sprong hij direct in de bres voor Broos. "De manager die belast was met het zoeken naar een bondscoach heeft me verschillende keren gevraagd wat ik dacht. Ik wist dat het karakter van Broos goed zou samengaan met deze ploeg."

Gisterenavond kreeg ik een bericht : 'Eric, bedankt'

"Ik denk wel dat ik gelijk kreeg. En nu is hij deel van de geschiedenis van Kameroen. Dit is geweldig. De manager die hem bondscoach maakte, heeft me gisterenavond een bericht gestuurd: 'Eric, bedankt, chapeau'. Ik heb een goeie nacht gehad na dat bericht", glimlachte Matoukou. "Het is een verrassing voor iedereen. Afrika verwachtte zich hier niet aan. Maar veel is te danken aan de mentaliteit die de coach in de ploeg bracht."

"Hugo is heel streng. Op een dag bij Genk zei hij me ineens: 'Eric, iedereen is vervangbaar'. Hij wou zeggen dat als je de kans krijgt om profvoetballer te worden, dat je die moet grijpen. Volgens mij heeft hij dat er ook moeten inpompen bij Kameroen. Er zijn jongeren die enkel dromen om dat shirt te mogen dragen."

"Er waren geen grote namen, er waren enkel jongens die hiervan droomden sinds ze heel klein waren. En de trainer heeft hen het vertrouwen gegeven. Hij rekende op hen. Het is een voorbeeld voor iedereen, eender waar. Alles is mogelijk als je erin gelooft."