Afwezigheid Teodorczyk niet geapprecieerd door Anderlecht: "We gaan hem hiermee confronteren"

De meest opmerkelijke afwezige op het Gala van de Gouden Schoen was Lukasz Teodorczyk. De uiteindelijke tweede stuurde zijn kat, ook Anderlecht was klaarblijkelijk 'not amused'.

"Ik wil formeel namens Anderlecht onze excuses aanbieden dat hij hier niet was", aldus persverantwoordelijke David Steegen achteraf in de perszaal. "Hij zit geblokkeerd in Polen, ook wij weten niet precies waarom."

Voordeel van de twijfel

Er circuleerden geruchten dat het om familiale redenen zou zijn, maar dat wou Steegen niet bevestigen. "We geven hem het voordeel van de twijfel. Morgen zullen we hem confronteren met de zaak. Het was de bedoeling dat hij hier was. Misschien heeft hij zich van dag vergist." Bij Anderlecht hadden ze vandaag een vrije dag.

"Hij stuurde ons een bericht dat hij in Polen zat. Het gaat dus niet om een boycot. We hebben teveel respect voor deze prijs en dit voetbalfeest. We feliciteren ook Club Brugge en hebben het meeste respect voor de media. We zitten echt verveeld met de situatie."