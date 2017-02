Genk aan het feest: "Die top zes wilden we al heel lang"

De gezangen in de Genkse kleedkamer waren duidelijk hoorbaar vrijdagavond in Sint-Truiden. De Smurfen wonnen de Limburgse derby met afgetekende 0-3 cijfers.

Het werd een Genks feestje in de hel van Stayen. "We hebben getoond waar Racing Genk voor staat, namelijk goed voetbal en doelpunten", lachte Leandro Trossard. "We gaan met een heel goed gevoel een belangrijke week in." Genk speelt donderdag Europees en zondag tegen PO 1-concurrent Charleroi.

Nochtans had Trossard altijd moeten scoren. Hij kreeg twee huizenhoge kansen, maar bij Genk wil men het in de zone van de waarheid soms te mooi doen. "Ik wilde zelf trappen, maar zag Siebe vrij staan en besliste om de bal opzij te leggen. Jammer, het was een slechte pass van mij."

Voor Sander Berge was het zijn eerste Limburgse derby, maar ook hij genoot zichtbaar. "Dit is wat we wilden", klonk het voldaan. "We hebben de wedstrijd vanaf het begin gecontroleerd, maar we hadden nog meer moeten scoren. Daar blijven we aan werken."

"We staan voorlopig in de top zes en dat is wat we al lang wilden. Dit voelt heel goed. Volgende week volgt er voor ons een heel belangrijke wedstrijd tegen Charleroi."