Kevin Vandenbergh blijft zichzelf verbazen met 44 goals in 22 matchen: "Dat dit zou blijven duren had ik nooit verwacht"

De 33-jarige Vandenbergh is altijd een doelpuntenmachine geweest. "In de jeugd scoorde ik heel veel. Bij de duiveltjes kwam ik ooit eens aan 183 goals. Een absurd aantal dat natuurlijk geen maatstaf was. Bij de nationale jeugd lag de top op 50 doelpunten, en bij Genk in eerste klasse rond de 20 stuks."

Titelambities

De teller van Vandenbergh staat dan wel op 44 treffers, dat hadden er ook nog méér kunnen zijn. "Ik heb enorm veel respect voor het werk van mijn ploegmaats en zal de kans nooit laten liggen om hen een doelpunt aan te reiken", besluit Vandenbergh.

"Daar zijn mijn drie assists afgelopen zondag tegen Binkom (6-0) het beste bewijs van. Onze intentie is nog altijd om als ploeg kampioen te worden."