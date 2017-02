Vertonghen wil spelen tegen Gent: "Eindelijk nog een trofee winnen"

door Manuel Gonzalez



Jan Vertonghen is terug en stuurt waarschuwing naar Gent

Foto: © photonews

Hij was er niet bij in de heenwedstrijd, Jan Vertonghen. De verdediger van Tottenham had nog teveel last van een blessure en bleef in Londen. Zijn maats verloren met 1-0 in Gent. Dat wil hij rechtzetten.