Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) kiest voor fusie met nieuwe federatie Voetbal Vlaanderen

door Redactie



Een ruime meerderheid van de clubs die bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) zijn aangesloten, heeft voor een fusie met Voetbal Vlaanderen gestemd. Op de Algemene Vergadering van de KVV wordt (vermoedelijk) dan ook definitief ingestemd met de fusie.

De Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse Minivoetbalfederatie en de Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond hadden al hun overstap naar de nog op te richten federatie Voetbal Vlaanderen toegezegd. Nu komt daar ook de KVV bij. Eind vorige week stemden 406 van de aangesloten clubs voor. Veertien clubs waren tegen en vijf onthielden zich.

"Formeel is de fusie nog niet rond. De stem van de clubs is louter adviserend. Maar het is uiteraard een goede zaak dat de meerderheid voor is. We zullen onze negen stemmen op de algemene vergadering gebruiken om voor een fusie te stemmen", zegt Peter Bosmans, ondervoorzitter van KVV-Antwerpen, in Gazet van Antwerpen.

Toekomst onduidelijk

Wat deze fusie betekent voor de toekomst van het liefhebbersvoetbal is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. In principe wordt er ook volgend seizoen nog onder de vlag van de KVV gevoetbald. Daarna verandert alles, maar details zijn er nog niet. Vlaams Minister voor Sport Philippe Muyters is alvast tevreden met de beslissing, zo liet hij verstaan via Twitter.