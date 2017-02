Jongeren houden onderbroek aan onder de douche in de sportclub: "Vrezen voor foto's met de smartphones"

door Redactie



Gisteren stapte een Nederlandse jongen uit het leven nadat een naaktfoto van hem op het internet was geplaatst. Ook in België vrezen veel jongeren die aangesloten zijn bij een sportclub dat er foto's zullen worden genomen in de kleedkamer.

Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws bij 35 sportclubs blijkt dat ook bij ons veel jongeren vrezen dat er een foto zal genomen worden in de kleedkamer en dus houden ze hun onderbroek aan. "Mensen worden voorzichtiger om zich naakt te tonen in publieke ruimtes. Een van de redenen is inderdaad dat iedereen tegenwoordig een camera op zijn GSM heeft waarmee je heel snel dingen kan vastleggen en verspreiden op sociale media", zei seksuoloog Wim Slabbinck in De Ochtend op Radio 1.

Wat kunnen sportclubs dan doen? "We moeten het debat zeker eens voeren. Met scholen, leerkrachten, ouders, kinderen, ... Nu wordt het na een opmerking van een ouder vaak gewoon afgeschaft uit angst voor negatieve publiciteit. Ik ben voorstander van naakt douchen, maar na een debat. En het is ook heel belangrijk dat men jongeren informeert over de impact die zo'n naaktfoto kan hebben."