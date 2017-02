Op dit uur mag het wat meer zijn: thuis heeft Dele Alli wél alles voor elkaar

door Redactie



De vriendin van Dele Alli was al het hoogtepunt van de ontgoochelde Engelse natie op het EK in Frankrijk voorbije zomer, nu maakt ze nog steeds furore.

Dele Alli liet zichzelf in Tottenham - Gent allerminst van zijn beste kant zien. Op het einde van de eerste helft haalde hij gemeen uit naar Brecht Dejaegere, wat hem op een rode kaart kwam te staan.

Even had hij dus niet alles op een rijtje. Thuis heeft Alli wél alles voor elkaar, want Ruby Mae mag er echt wel meer dan wezen. Een bloemlezing:

