Leicester City heeft al twee grote namen op het oog om ontslagen Ranieri te vervangen

door Redactie



Zoals u ongetwijfeld donderdag al vernam, gooide regerend Engels kampioen Leicester City zijn trainer Claudio Ranieri op de keien. De Italiaan betaalt het gelag voor de belabberde prestaties en de bijhorende zeventiende plaats in de Premier League.

Het bestuur van Leicester blijft echter niet bij de pakken zitten. Het is naarstig op zoek naar een vervanger voor de ervaren Italiaan. De zoektocht is nog niet afgerond, maar één ding is duidelijk: The Foxes mikken hoog.

Zo weet The Daily Mirror dat Leicester een grote naam op het oog heeft: Roberto Mancini (voormalig coach van Internazionale en Manchester City, nvdr.) zou in polepositie liggen om het roer over te nemen. Volgens The Daily Telegraph is ook Guus Hiddink (ex-Chelsea, nvdr.) in de running om de nieuwe coach te worden.