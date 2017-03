Marc Wilmots wil vijf jaar niet in BelgiÃ« coachen, Rode Duivel Axel Witsel reikt optie aan die wÃ©l mogelijk is

Marc Wilmots wil vijf jaar niet in België coachen, Rode Duivel Axel Witsel reikt optie aan die wél mogelijk is

door Redactie



Marc Wilmots kwam maandagavond aan bod in de Standard-aflevering van De Kleedkamer. De gewezen bondscoach van de Rode Duivels verkondigde er onder meer dat hij de komende vijf jaar niet in België aan de slag gaat.

En dus ligt zijn toekomst mogelijk in het buitenland. In China is Wilmots alvast welkom zegt Axel Witsel in Fan!. "Er zijn hier meer buitenlandse coaches. Pellegrini, Villas-Boas, Cannavaro, Scolari..."

"Het zijn coaches die niet willen uitbollen, maar iets willen opbouwen. En ze willen vooral dat het Chinese voetbal vooruit gaat", aldus de middenvelder die de komende 3,5 jaar voor Tianjin Quanjian uitkomt.

Van het leven genieten

Of Wilmots China overweegt, moet nog blijken. De oefenmeester wil namelijk ook profiteren van wat nu komt. "Ik wil plezier hebben in het leven. Ik ga niet wachten tot mijn 70ste om te kunnen genieten van het leven. Ik heb de luxe dat ik kan kiezen wat ik wil. En wat ik wil is leven zoals normale mensen, dat is best gezellig." (Lees er hier meer over)