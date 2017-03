Beerschot-Wilrijk neemt geen standpunt in over nieuwe voetbaltempel, Antwerp doet dat wÃ©l en countert de plannen

Beerschot-Wilrijk wil nog geen standpunt innemen en wacht de berichtgeving van het Schoon Verdiep af. (Dat leest u HIER) Antwerp doet dat wel.

"De club heeft een stappenplan klaar om Royal Antwerp FC een mooie en stabiele toekomst te bezorgen", laat de Great Old weten. "Daarbij zal ook de infrastructuur uiteraard een rol spelen. We zullen zeker ingaan op de uitnodiging van de stad, en zullen tijdens deze ontmoeting onze plannen in detail uit de doeken doen.

Plannen zijn reeds klaar

"De plannen voor een vernieuwde Tribune 1 op de Bosuil zijn reeds klaar. Hiermee wil de club zo snel mogelijk aan de slag. Deze vernieuwde tribune zal voldoen aan de hoogste normen die gekend zijn in het professionele voetbal. Alle voorzieningen zullen aanwezig zijn om hier een succesverhaal van te maken, een voetbalcentrum voor de stad dat dag in dag uit bruist."

We kiezen voor een gefaseerde en professionele aanpak, waarbij gewerkt wordt richting een nieuw stadion. De vernieuwde infrastructuur op de Bosuil zal in de toekomst ook een jeugdopleidingscentrum huisvesten met oefenterrreinen, waar de Antwerpse voetbaltalenten in de beste omstandigheden zich zullen ontwikkelen. Zo zal er tijdens de week ook veel voetbalambiance op de Bosuil zijn. "Zo bouwen we op de heilige grond van de Bosuil permanent aan de toekomst van Royal Antwerp FC."