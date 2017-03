VIDEO: Memphis Depay zorgt nu al voor Ã©Ã©n van de goals van het jaar met deze knal vanaf de middenlijn

Na zijn transfer van PSV naar Manchester United, leek er een grote carrière voorbestemd voor Memphis Depay. Maar na een prima debuut vorig seizoen, liep het de maanden daarna heel wat minder voor de vleugelaanvaller. In de winter verliet Depay United voor een avontuur in de Franse competitie bij Olympique Lyon.

En daar lijkt het prima te gaan voor Depay. Met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de zege van zijn team tegen Toulouse. Vooral zijn tweede was een pareltje om in te kaderen.

Ploegmaats onder de indruk

Depay draaide aan de middencirkel weg van zijn naaste bewaker en knalde de bal heerlijk in het bezoekende doel. De onwaarschijnlijke goal leverde de Nederlander bovendien nog een staande ovatie op vanaf de zijlijn. Ook zijn ploegmaats waren dus enorm onder de indruk.