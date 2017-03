Zijn de Chinezen weg uit Leuven? Tobback zet overname op helling

door Bart Vandenbussche

door

De Chinezen zouden de onderhandelingen met OHL afgeblazen hebben

Het ligt bijzonder gevoelig, het dossier over de overname van OH Leuven. De club zelf heeft een serieus bod van Chinese investeerders, maar die zouden nu de onderhandelingen opgeschort of afgeblazen (?) hebben.