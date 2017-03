Verheyen na hÃ©Ã©rlijke vrijschop Rigo: "Hij trapt ze allemaal, maar dan ook echt al-le-maal binnen" (mÃ©t beelden!)

"'t Is nu ook niet dat het iedere keer raak is, hoor" (lacht) - Dante Rigo Deel deze quote:

Maar het is niet zomaar tegen een bal trappen, natuurlijk… “Er zit iedere keer wel een bepaald idee achter, hé”, aldus de speler van PSV. “Wat zei de coach? Dat al mijn vrijschoppen tegen de netten gaan? Goh, dat is misschien bij wijze van spreken, want ’t is nu ook niet dat het iedere keer raak is, hoor.” (lacht)

“Deze ging mooi binnen en ik ben vooral tevreden dat het doelpunt belangrijk was voor het team. Het enige dat uiteindelijk telt is dat je de drie punten kan pakken, en dat hebben we gedaan. Met het oog op de match tegen Italië (komende zaterdag, nvdr.) moet dit vertrouwen geven”, besloot Rigo.

Bekijk het doelpunt hieronder, vanaf 0:24: