'Barcelona biedt speler die dit seizoen nog 29 keer in de basis stond aan bij Liverpool'

Zo melden Don Balon en Liverpool Echo dat Barcelona Ivan Rakitic in de deal met Coutinho wil betrekken. De 29-jarige Kroaat stond dit seizoen over alle competities heen nog 29 keer aan de aftrap, maar zijn verhaal in Camp Nou lijkt dus bijna geschreven.

Bovenop Rakitic zou Barcelona dan nog een aanzienlijk transferbedrag overschrijven op de bankrekening van Liverpool. Al blijft het nog maar de vraag of Jürgen Klopp en co willen meewerken aan de deal. Coutinho is en blijft een heel belangrijke speler voor Liverpool…