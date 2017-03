Messi krijgt lange schorsing na extreem wangedrag richting ref: "Hoerenzoon!"

Messi en co. wonnen dan wel het pleit met 1-0, maar veel overschot was er niet. Dat zorgde klaarblijkelijk voor frustratie bij de meervoudige winnaar van de Gouden Bal. Wat hij de lijnrechter toebeet, was echt ongehoord.

"Je kan mijn rug op, hoerenzoon", was vrij vertaald wat hij tegen de man zei na een niet gefloten overtreding. Hij moet nu vier interlands aan de zijlijn blijven. Een groot gemis voor Argentinië, dat nog steeds niet zeker is van het WK.