Dejaegere dankzij... Center Parks topfit en fris aan start play-offs

De knie, toch niet onbelangrijk, daarmee zit het ook snor. “Ik train zonder tape, geeft Dejaegere trots mee. Alles voelt goed aan en ik heb nog geen last.” Spelen zonder ingepakt been, zou dat er eens van kunnen komen? “Ik weet het niet.”

Dejaegere zonder tape, het is al een hele poos geleden. “Van vorig jaar in januari geloof ik.” Bij veel voetballers wordt het op den duur iets mentaal. “Bij mij is dat misschien ook het geval.” Maar zo erg als in de NBA, ziet hij het niet worden. “Die mannen zijn echt volledig ingepakt.”