Lukaku ligt zwaar onder vuur na hevige discussie met ploegmakker (mÃ©t beelden!)

Lukaku ligt zwaar onder vuur na hevige discussie met ploegmakker (mét beelden!)

door Timothy Collard

Foto: Twitter

Everton verspeelde dinsdagavond in extremis twee punten op het veld van Manchester United. De ploeg van Kevin Mirallas en Romelu Lukaku leekt lange tijd op weg naar een stuntzege, tot Ashley Williams in minuut 94 hands beging in de eigen zestienmeter.