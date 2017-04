Antwerp aast op... Kompany, die ook wil komen

François Kompany, de jongere broer van Vincent, speelde een sterk seizoen bij Roeselare en kreeg van de club ook een nieuw contractvoorstel. Dat wimpelde hij (voorlopig?) echter af en Antwerp zou zijn kans schoon zien, weet HLN.

De linkerflankverdediger is einde contract en kan dus transfervrij opgepikt worden. Met Roeselare zette hij een opmerkelijk parcours neer, won de eerste periodetitel en speelde de finale van 1B tegen Antwerp. Daarin was The Great Old echter te sterk.