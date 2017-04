Januzaj moet weg bij Manchester United, maar trekt wel de aandacht van andere topclub

Volgens de laatste berichten hoeft Januzaj toch nog niet te wanhopen. De Belg met Kosovaarse roots is nog steeds in trek bij tal van ploegen. Eerder deze week werd er al gewag gemaakt van interesse uit Franse hoek.

Er was sprake van Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco en Paris Saint-Germain. Wel, het zou die laatste club menens zijn om Januzaj binnen te halen. Dat meldt The Times. Of het – met het oog op speelkansen – de juiste keuze zou zijn voor Januzaj, is een ander paar mouwen.