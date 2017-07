Droomtransfer Engels opnieuw stapje dichterbij? Scouts opnieuw in de tribune, De Mos erg kritisch: "Met de voeten in plaats van mond spreken"

Engels droomt al eventjes van een avontuur in de Premier League, die droom lijkt nu ook gewoon waarheid te kunnen gaan worden. Want: de absolute droomclub van Engels heeft hem opnieuw in het vizier.

Afgelopen zomer kwam Arsenal ook al aankloppen met een miljoenenbod, maar toen hield Club Brugge de boot nog af. Deze zomer lijkt het wél de hoogste tijd voor een transfer naar het buitenland. Arsenal was er in Waregem al bij op paasmaandag en komt nu ook de match tegen Anderlecht scouten.

The Gunners kunnen natuurlijk ook diverse andere spelers in de gaten houden tijdens de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. De kans dat Engels deze zomer vertrekt bij Club Brugge mag echter bijzonder groot worden ingeschat.

Aad De Mos was dan wel weer erg kritisch op de centrale verdediger: "Hij moet praten met de voeten, in plaats van met de mond. Het was niet goed en Club Brugge moet grote kuis houden."