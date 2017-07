Ook deze Rode Duivel speelde ei zo na bij Tottenham Hotspur

De eerste drie landgenoten zijn nog steeds bij Tottenham actief en ei zo na mochten ze vorige zomer opnieuw een extra landgenoot in de kleedkamer verwelkomen. Zo weet The Daily Mail dat Christian Benteke voor aanvang van het huidige seizoen werd aangeboden bij The Spurs.

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer naar Tottenham, maar ging Benteke bij Crystal Palace aan de slag. In het shirt van zijn nieuwe club vond de 26-jarige Rode Duivel tot dusver 16 keer de weg naar doel in 36 wedstrijden.