Fellaini gaat door het lint tijdens Manchester derby en deelt kopstoot uit aan AgÃ¼ero (mÃ©t beelden!)

In de slotfase van de topper in de Premier League ging bij Fellaini het licht uit. Vlak nadat hij geel kreeg voor een overtreding, ging onze landgenoot meteen doorjagen op Sergio Agüero en werkte hij de Argentijn tegen de grond.

Op zich was er niets aan de hand, ware het niet dat Fellaini zich in volgende seconden liet gaan. Agüero ging verhaal halen bij de middenvelder van Manchester United, en die trakteerde zijn tegenstander prompt op een kopstoot.

Geel en rood binnen tijdspanne van... 19 seconden

De scheids twijfelde niet en stuurde Fellaini met een rechtstreekse rode kaart van het veld. Tussen Fellaini's gele en rode kaart zat amper negentien seconden. Zonde, Marouane. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 0-0-gelijkspel. Manchester City was de betere ploeg, maar trof het doelhout en vond een goede De Gea op zijn weg. In de stand blijft City één punt meer tellen dan stadsgenoot United.

Bekijk de beelden van de rode kaart van Fellaini hieronder:

Fellaini's biggest contribution of the night. Smart by Aguero to tempt him. #ManchesterDerby pic.twitter.com/xIicTlUk6a — Clarke (@NaturalFootyFan) 27 april 2017

There was just 19 seconds between Fellaini's yellow card & his straight red ? https://t.co/5xxi8x8o0f pic.twitter.com/KS8Cn2Cjuh — BBC Sport (@BBCSport) 27 april 2017