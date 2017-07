Raman gokt en schoffeert toptennisser, die zet prompt privÃ©berichten online

Raman zette eerder deze week blijkbaar flink wat geld in op Ivo Karlovic. Dat is niet de minste, want de Kroaat is op dit moment nummer 22 op de ATP-ranking in het tennis. Karlovic deed in zijn wedstrijd tegen Damir Dzumhur (ATP 90) echter niet wat Raman hoopte, waardoor de spits van Standard flink wat geld misliep.

Raman was niet blij met de prestatie van Karlovic en maakte hem dat ook duidelijk via een chat-bericht op Instagram. Met niet zo vriendelijke woorden maakte de spits Karlovic duidelijk dat hij meer moest lopen of anders Ramans 2.500 euro maar moest terugbetalen. Karlovic reageerde niet op de berichten, maar gooide prompt een screenshot van de scheldtirade online. Bekijk de foto hieronder: