Dit hadden de Anderlecht-spelers te zeggen over de arbitrage en de strafschoppen

Toen ik die slag in de nek van Teo zag, dacht ik toch dat de bal op de stip ging gaan

Acheampong, die de eerste penaltyfout onderging, was gewoon eerlijk. "Ja, het was penalty volgens mij, maar ja, de ref had twee opties en hij koos ervoor om de strafschop niet te geven", aldus de Ghanees. "Voor mij waren het twee strafschoppen. Ik verwachtte toch dat de bal op de stip ging gaan toen ik de slag in Lukasz zijn nek zag", zie Isaac Thelin.

En René Weiler? Die hield het ook bescheiden. "We hadden minstens één, wellicht twee strafschoppen moeten krijgen", aldus de Zwitser. "Maar goed, hoofd naar omhoog en op naar de volgende match."