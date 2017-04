Miserie op Bosuil: "Zolang ze mij niet betalen geen licentie" versus "Wauters wil ons pesten"

Het geld dat Antwerp nog aan Wauters moet staat gecatalogeerd als bondsschuld en zou zo een probleem kunnen opleveren met de licentie voor stamnummer 1. Maar Antwerp spreekt dat tegen. "Hij wil het laatste geld niet krijgen, want hij weigert de verdeling door de deurwaarder om ons te pesten", staat het in Gazet van Antwerpen.

Iets wat de advocaat van Wauters tegen ATV formeel wil ontkennen. En zo is het verhaal tussen Wauters en Antwerp nog niet helemaal van de baan, terwijl The Great Old volgende week naar het BAS trekt om toch nog zijn licentie te gaan verkrijgen.

"Maar zolang ze mij niet betalen, zullen ze geen licentie behalen", is Wauters duidelijk in GvA. Het zal nog een weekje spannend zijn, al maakt Antwerp zich sterk de licentie te zullen krijgen.