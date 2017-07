HÃ©t geheim achter de fabelachtige vorm van Kubo: "Nooit maakte ik zo'n impact"

Die goal tegen Club Brugge was de belangrijkste, daarmee won ik het vertrouwen van mijn ploegmaats -Yuya Kubo Deel deze quote:

"Ik zit in mijn beste periode in mijn carrière tot nu toe, maar er is nog ruimte voor verbetering, dat is zeker." Acht goals in twaalf wedstrijden, het zou toch straf zijn mocht dat beter kunnen. Al gaf Kubo enkele weken terug al aan dat hij graag ook wat meer zijn ploegmaats in stelling zou willen brengen.

Tegen Club Brugge scoorde hij bij zijn debuut meteen een belangrijke goal, sindsdien is hij niet gestopt. "Dat was misschien wel de belangrijkste goal tot nu toe. Het was mijn eerste wedstrijd en daardoor heb ik het vertrouwen van mijn ploegmaats gewonnen."

Hij kan af en toe nog uit een wedstrijd verdwijnen, maar staat dan plots toch met een doelpunt achter zijn naam. "Wat ik probeer te doen is altijd klaar zijn om een kans te benutten. Of ik nu in de match zit of niet, maakt niet uit."