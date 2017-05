Veel lof voor Rode Duivel: "Hij is gemaakt voor Barcelona"

Toch als we Daniël Amokachi mogen geloven. Hij was in Fan! vol lof voor ... Kevin De Bruyne. "Ik blijf een grote fan. Hij is een mix van Scifo en Staelens. De brains en techniek van Enzo, gemengd met het loopvermogen van Staelens."

"Kevin kan een aanvaller bevoorraden zoals niemand anders. Zijn centers zijn waanzin. Op het hoofd, in de voet, op de borst, ... Het lukt allemaal perfect. Daarom hoort hij ook achter de spitsen thuis."

En bij Barcelona? "Hij verdient het om met de beste spelers ter wereld op het veld te staan. En bij Barcelona is balbezit belangrijk, daar is hij voor gemaakt."