Amper enkele maanden in Genk en toch: 'Europese topclub doet monterbod van 15 miljoen euro op volgende klasbak'

Woensdag raakte bekend dat het grote AS Monaco interesse toont in Sander Berge. Nu weet Het Laatste Nieuws dat de club uit het prinsdom maar liefst 15 miljoen euro voor hem veil heeft. Dat is opvallend, want de negentienjarige middenvelder streek pas in de winter neer in de Luminus Arena. De club uit de mijnstad betaalde toen slechts 2 miljoen euro aan het Noorse Valerenga.

Genk wil tijdens de zomer niemand laten gaan en dus mag ook Berge niet vertrekken. Maar dat plan lijkt met de concrete interesse en het forse bedrag moeilijk haalbaar.

2021

Berge ontpopte zich in geen tijd tot prima vervanger voor de vertrokken Wilfred Ndidi. De Noor is een geweldige atleet en koppelt die natuurlijke kwaliteit aan voetballend vermogen. Dat liet hij zien zowel in de eigen competitie als in de Europa League. De winteraankoop ligt nog tot medio 2021 onder contract in Genk.