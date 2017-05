Krijgen de fans van Club Brugge eindelijk hun zin? Speler om wie ze al maanden roepen mogelijk in selectie

Fran Brodic zit mogelijk in de selectie van Club Brugge

Foto: © photonews

Krijgen de fans van Club Brugge hun zin nu er nog weinig te winnen of te verliezen valt? Het is goed mogelijk, want op training bij blauw-zwart was er een speler te bewonderen om wie de supporters al maanden roepen.