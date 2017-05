Bevestigd door 'the man himself': AtlÃ©tico Madrid heeft vrij spel om nÃ³g een Franse topspits te halen

“Ik denk dat dit het goede moment is. Ik wil nieuwe dingen ontdekken, risico nemen en een nieuw niveau bereiken. Ik heb doelen voor mezelf gesteld en ik weet dat ik, in Europees opzicht, nog niet zo’n grote naam heb. Ik wil kijken of ik antwoord kan geven op de vragen die mensen stellen en of ik beter kan worden,” vertelde Lacazette in een interview met L’Équipe.

Hereniging met Griezmann

Atlético Madrid heeft al nadrukkelijke interesse geuit, maar de spits blijft nuchter. “Het is wel Atlético waar we het over hebben. Het is een club die al jaren achter elkaar ver is gekomen in de Champions League. Het zou een prachtig verhaal zijn om weer samen te spelen met Antoine Griezmann." De twee spelen al sinds hun jeugd samen bij de nationale ploeg van Frankrijk.

Zaterdag zal de match tegen Nice dus zijn laatste worden in het Parc OL. "Misschien ga ik voor de warming-up gewoon naar het stadion kijken. En na de wedstrijd zal ik vooral genieten. Ik heb nog niets gepland, het zal allemaal instinctief gaan. We zullen wel zien.” Lacazette speelt al sinds 2010 in Lyon, speelde 284 matchen en scoorde daarin 128 doelpunten.