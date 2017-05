Hoe Renato Neto het brandje tussen Mitrovic en Wesley probeerde te blussen: "Die twee waren water en vuur"

Zo nam Neto bij een paar stilstaande fases Wesley voor zijn rekening, terwijl het normaal gezien Mitrovic was die hem moest dekken. "Tja, die twee waren water en vuur op het veld", gaf de Braziliaanse gelegenheidskapitein van AA Gent aan.

Ik hoop dat hij hieruit leert, want het is een geweldige speler met een grote toekomst -Renato Neto Deel deze quote: