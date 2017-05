Er zijn nog tickets voor BelgiÃ« - TsjechiÃ« ...

Roemenië en Chili waren ook kandidaat om begin juni naar Brussel af te zakken voor een oefenpot tegen de Rode Duivels, maar uiteindelijk viel de keuze van de KBVB op Tsjechië. De Tsjechen vragen geen geld voor een match op maandag 5 juni in Brussel, enkel het verblijf moet betaald worden.

"De online ticketverkoop voor het oefenduel op 5 juni in Brussel tegen Tsjechië startte begin mei. Onze Rode Duivels zijn volop in 'race' voor de 2018 FIFA World Cup in Rusland. Ze voeren met 13 punten uit vijf wedstrijden hun kwalificatiegroep H aan in de European Qualifiers, met twee punten meer dan Griekenland en drie punten meer dan Bosnië en Herzegovina", klinkt het bij de KBVB in een persbericht. Koop dus nu zeker je tickets! Er zijn nog steeds tickets voorhanden.

Op maandag 5 juni om 20u45 ontvangen de Duivels Tsjechië in het Koning Boudewijnstadion. De voorverkoop voor leden van Fanclub 1895 is ten einde, maandagmiddag om 12 uur start de openbare online ticketverkoop. Alle informatie vind je hier terug!