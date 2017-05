Pracht van een minuut stilte, maar Hazard en co. krijgen bakken kritiek

Bekijk hieronder de indrukwekkende minuut stilte op Wembley. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Maar toch kwam er kritiek op Chelsea. De spelers speelden immers zonder zwarte rouwband in de eerste helft. Toch een vreemde situatie aangezien Arsenal die wél droeg.

Watching FA cup final... is it me or are the Chelsea players are not wearing black armbands as a mark of respect to Manchester. #FACupFinal — Anthony Sturgess (@Redant77) May 27, 2017

It's not been lost on fans around the world that Chelsea players, unlike Arsenal's, are not wearing black armbands.#FACupFinal #seanknows pic.twitter.com/3ntuSTFk3C — Sean Cardovillis (@seancardo) May 27, 2017

Gelukkig was er een uitleg. De spelers van Chelsea waren de rouwbanden gewoonweg vergeten en kwamen in de tweede helft wél met de tekenen van respect aan hun arm het veld op.