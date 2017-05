Emotionele Kums hakt knoop door: "Daarom wil ik daarheen"

Het is zeker geen gemakkelijke keuze voor Sven Kums, kiezen tussen Anderlecht (zijn jeugdclub) en AA Gent (zijn ex-club waarmee hij kampioen werd). "Een heel moeilijke keuze, maar ik wil het liefst naar Anderlecht."

De reden daarvoor is duidelijk: "Ze spelen in de Champions League, Gent niet", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Het is een sportieve keuze, want qua loon is het ongeveer hetzelfde."

Nochtans willen de fans maar wat graag dat Kums terugkomt naar Gent. "De warme oproep van de fans van AA Gent charmeert me. Die hashtag? Leuk. Dat Hein me terug wil doet deugd. Ik heb in gent dan ook een mooie tijd gehad, maar toch ... Anderlecht geniet mijn voorkeur."