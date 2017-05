Niet op het wedstrijdblad? 'Rollercoaster voor Kums, die nu al zijn transfer aan het afronden is'

Het was zeker geen gemakkelijke keuze voor Sven Kums, kiezen tussen Anderlecht (zijn jeugdclub) en AA Gent (zijn ex-club waarmee hij kampioen werd). Toch gaf hij gisteren aan dat Anderlecht zijn voorkeur wegdroeg.

Ondertussen gaat het volgens Het Nieuwsblad plots wel allemaal heel erg snel. Udinese speelde zondagavond zijn laatste wedstrijd van het seizoen bij Internazionale, maar in Milaan geen spoor van de gewezen Gouden Schoen.

Die zou al in België zijn om zijn transfer af te ronden en in overleg met de club uit Udine hebben besloten niet meer te moeten spelen. Anderlecht mag zich dus in de handen wrijven - of komt er nog een vreemde twist?