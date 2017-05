'Toekomst van beloftevolle Standard-speler ligt bij... STVV'

Standard haalde Tetteh in de zomer van 2015 weg in zijn vaderland bij de club Dreams FC. De rijzige aanvaller gold als een groot talent, maar slaagde er tot dusver niet in om zich door te zetten in de Luikse basiself.

Dit seizoen maakte Tetteh vol bij het Tsjechische Slovacko, waar hij in totaal vier keer aan de aftrap stond, negen keer mocht invallen en één keer de weg naar doel vond. Te weinig om indruk te maken op Standard, en dus lijkt er alweer een nieuwe uitleenbeurt in de maak.

STVV

Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri zou de nog steeds maar 19-jarige Tetteh volgend seizoen op uitleenbasis bij STVV aan de slag gaan.