Drukke tijden bij Anderlecht: D-day in dossier Sven Kums, speculaties over Matz Sels groeien

In die optiek gaat paars-wit Sven Kums naar het Astridpark halen. Wellicht volgt vrijdag een doorbraak in dat dossier. Eerder meldden we al dat manager Herman Van Holsbeeck vervroegd terugkeerde uit vakantie om de deal af te ronden. Bij de Belgische recordkampioen ligt een vijfjarig contract klaar.

Verder wordt de naam van Matz Sels nog steeds aan Anderlecht gelinkt. Een uitleenbeurt van één seizoen met optie tot aankoop geniet de voorkeur volgens Het Laatste Nieuws. Dat de goalie een Belgisch paspoort heeft, is een belangrijke troef. Ook een ruil tussen Davy Roef en Ruben Martinez die dit seizoen gehuurd werd van Deportivo La Coruna blijft een optie.