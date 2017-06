STVV werd donderdag koud gepakt door Club Brugge: "Dat alles zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht"

Sint-Truiden werd koud gepakt. "We vernamen het nieuws gisternamiddag. Dat alles zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht", vertelt STVV-manager Philippe Bormans in gesprek met Voetbalkrant.com.

"Uiteraard hielden we er rekening mee dat Ivan kon vertrekken. We zijn dan ook niet verrast dat hij naar een topclub trekt. Daar zijn we best fier op."