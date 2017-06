Doorgaan als analist of als coach? Franky Van der Elst legt uit waarom hij de jongste maanden enkele aanbiedingen van 1B-niveau naast zich neerlegde

Vorig seizoen vatte de Jupiler Pro League nog aan met twaalf Belgische oefenmeesters. Michel Preud'homme en Peter Maes zitten tijdelijk zonder werk. Franky Van der Elst, in mei 2016 aan de deur gezet bij KSV Roeselare, ging het laatste jaar intenser als analist aan de slag.

"Momenteel kijk nog even de kat uit de boom, omdat ik niet weet of ik in het trainerswereldje of het analistenwereldje wil verder gaan", vertelt Van der Elst bij Voetbalkrant.com. "Als assistent van Gert Verheyen bij de nationale U19 blijf ik op dit moment voeling met het trainersvak behouden."

De jongste maanden kreeg Van der Elst nochtans enkele aanbiedingen om weer op 1B-niveau aan de slag te gaan, maar daar ging hij niet op in. "Ik heb ervoor gekozen om nog niet opnieuw aan de slag te gaan bij een club. De ontgoocheling over mijn vertrek bij Roeselare, wat ik zéér spijtig vond, is nog niet helemaal verwerkt."