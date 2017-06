Minstens acht clubs willen Januzaj, maar Manchester United staat in de weg

Spaanse subtopper Real Sociedad is één van die clubs. "Wij hebben interesse, maar praten momenteel nog niet met Manchester United of met hem", vertelde voorzitter Jokin Aperribay aan ESPN.





"Het is eerst wachten op een beslissing van de club of ze hem willen verkopen en dan kunnen we pas in actie komen. Maar er zullen wel meer clubs geïnteresseerd zijn. Hem contracteren zal niet makkelijk worden." En daar hebben ze gelijk in.

Keuze in overvloed, maar...

Ook AS Roma, Olympique Lyon, AS Monaco, Olympique Marseille, AC Milan, Internazionale en Celtic hebben interesse getoond in de vijfvoudige Rode Duivel, maar zijn prijskaartje van tien à vijftien miljoen euro en de onduidelijkheid van Man Utd vormen nog obstakels.