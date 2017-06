'Club uit Premier League wil ... bondscoach Roberto Martinez', fans niet meteen enthousiast: "Dan eet ik mijn hoed op"

Roberto Martinez zou volgens The Mirror gelinkt worden aan Southampton. Daar zijn ze na het ontslag van Claude Puel op zoek naar een nieuwe coach. De Boer, Giggs en Tüchel werden al genoemd, nu komt dus ook Martinez naar boven.

De bondscoach van de Rode Duivels lijkt echter niet meteen de nieuwe oefenmeester van The Saints te worden, want hij gaf eerder al aan tot en met het WK 2018 te blijven bij België. Daarna is een terugkeer naar de Premier League misschien wél een optie.

Enkele supporters van Southampton hopen alvast dat het niet waar is dat Martinez hun nieuwe coach zou worden en gaan op twitter nogal hard door op de bondscoach, die met de Rode Duivels echt wel al mooie dingen liet zien.

I'm hearing #saintsfc are gunna approach Roberto Martinez 🙃 if this is true I'm going to eat my own head whilst crying uncontrollably. — Mike Haskell (@Haskeldinho) June 18, 2017

#SaintsFC Twitter losing its mind over Roberto Martinez supposedly being in the frame. You'd think we'd approached Fred West. — Tom Williams (@shirleymush) June 18, 2017

Roberto Martinez being linked with the Southampton vacancy.#PrayForSouthampton — Watched Toffee (@WatchedToffee) June 18, 2017

I'm sure Roberto Martinez' name is just being used as a smokescreen.



PLEASE....SOMEONE TELL ME HIS NAME IS JUST A SMOKESCREEN!#saintsfc — Ben Stanfield (@BenStanners) June 18, 2017